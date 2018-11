Duplex desaba em avenida de Fortaleza; bebê de um ano sobrevive

Um imóvel duplex desabou e pelo sete pessoas ficaram feridas, na Avenida Augusto dos Anjos, no Bairro Parangaba, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (16). Entre as vítimas estão três crianças, sendo um bebê com cerca de um ano, e duas crianças de seis e 12 anos de idade.

O local funcionava como comércio e residência. As crianças e os adultos estavam na parte superior do duplex no momento do desabamento. Um pedreiro de 53 anos estava na parte de baixo e ficou soterrado. Ele foi a última vítima a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Além do Corpo de Bombeiros, ambulâncias do Samu estiveram na ocorrência. As vítimas foram encaminhadas para o Instituto Doutor José Frota(IJF), no Centro, com ferimentos leves.

Ainda não há informações sobre o que causou o desabamento. Uma equipe do Núcleo de Ações Emergenciais (Nueme) da Defesa Civil de Fortaleza também compareceu ao local. De acordo com o órgão, os agentes auxiliaram o Corpo de Bombeiros a interditar a área e orientaram o proprietário a contratar uma empresa para demolir o restante da estrutura.