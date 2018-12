Dupla é presa com dezenas de pássaros silvestres em feira no Antônio Bezerra

Uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente apreendeu 47 pássaros silvestres em uma operação na Feira do Cacareco, no bairro Antônio Bezerra, neste domingo (30). Dois homens foram presos.

Polícia Militar Ambiental apreende 47 pássaros silvestres em feira no bairro Antônio Bezerra #DiariodoNordeste pic.twitter.com/alaEC1jBJL — Diário do Nordeste (@diarioonline) 30 de dezembro de 2018

De acordo com a polícia, foram apreendidos cinco sanhaçus, 12 papa-arrozes, quatro azulões, três sibites, seis abre e fecha, dois papacuns, quatro galos de campina, nove bigodeiros e dois papacapins.

Um dos homens já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime.

A dupla foi encaminhada para o 10º Distrito Policial e vai responder por crime ambiental com pena prevista de três meses a um de prisão.