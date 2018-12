Duas linhas de ônibus começam operação assistida no corredor expresso da Av. Aguanambi

O prefeito Roberto Cláudio entregou, nesta sexta-feira (28), as obras de requalificação da Avenida Aguanambi e o início da operação da primeira etapa do Corredor Expresso Messejana-Centro, em Fortaleza. A partir desta sexta, duas linhas vão fazer a operação experimental em faixas da via, junto ao canteiro central, destinada exclusivamente ao transporte público. São as linhas 206 - Antônio Bezerra/Messejana e 226 - Expresso Antônio Bezerra/Messejana.

Segundo Roberto Cláudio, as duas linhas vão fazer a operação para “afinar as tecnologias necessárias” como o sistema de GPS e abertura de portas. Ainda de acordo com o prefeito, depois disso, haverá uma avaliação para então incluir mais sete linhas e chegar a nove.



Seis estações de ônibus



A Avenida Aguanambi contará com seis estações de ônibus do corredor expresso de ônibus, no canteiro central da avenida. Entre as 25 linhas que operam na avenida, nove vão passar a operar com embarque e desembarque em nível nas estações.



As estações são dotadas de sistema de automação que viabiliza a abertura das portas automáticas de maneira sincronizada com a chegada e saída dos veículos. Com a finalização das obras, a avenida passa a contar agora com quatro faixas por sentido, sendo uma delas apenas para o transporte coletivo.



O projeto da nova Avenida Aguanambi contemplou ainda os serviços de drenagem com a ampliação do canal, obras de urbanização, construção de calçadas e ciclovia, nova iluminação e paisagismo, até a rotatória com a BR-116.



A primeira etapa da obra foi concluída em março de 2017, com a construção de um viaduto sobre a rotatória da Avenida Aguanambi. Equipamento que possui quatro faixas, sendo duas delas para carros que trafegam no sentido Centro/BR-116, e duas exclusivas para ônibus, em ambos os sentidos.



O viaduto permitiu a eliminação do semáforo existente na rotatória, possibilitando tráfego expresso à BR-116. No mesmo período, foi entregue ainda uma passarela para pedestres, a primeira com elevadores da capital.



Binário



Com as intervenções, será implantado um binário composto pelas ruas Padre Matos Serra e Coronel Solón, que vão operar em sentidos opostos, no trecho entre as ruas Lauro Maia e Barão do Rio Branco, e vão cruzar a Avenida Aguanambi, na sua continuação pela Rua Senador Pompeu.

Com a implantação da nova disposição, a Rua Coronel Solón vai operar no sentido leste-oeste (sentido Bairro de Fátima) e a Rua Padre Matos Serra vai operar no sentido oposto (Aldeota).





Novas ciclovias



A Avenida Aguanambi passa a contar também com 4 km de ciclovias, em ambos os sentidos, sendo integrada às novas ciclofaixas. A ciclovia foi implantada junto às calçadas, que receberam ainda paisagismo e novo piso.



Já as Ruas Padre Matos Serra e Padre Miguelino receberam um total de 1,1 km de infraestrutura cicloviária, no trecho entre as Ruas Sousa Girão e Senador Pompeu, e as Ruas Coronel Sólon e Saldanha Marinho receberam cerca de 0,9 km de ciclofaixa, entre as Ruas Sousa Girão e Barão do Rio Branco.

As novas ciclofaixas são unidirecionais em cada via, ligando a ciclovia na Avenida Aguanambi às ciclofaixas existentes nas Ruas Barão do Rio Branco e Senador Pompeu.