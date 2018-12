Dona Yolanda Queiroz recebe homenagem póstuma da ACERT

Pela dedicação, investimento e apoio a radiodifusão cearense, a empresária Dona Yolanda Queiroz recebeu, na noite desta terça-feira (4), homenagem póstuma da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACERT). O tributo foi entregue durante solenidade de abertura da Convenção Anual da Associação, o Fala Ceará 2018, no Hotel Sonata de Iracema.

O presidente executivo do Grupo Edson Queiroz, Abelardo Rocha Neto, recebeu a homenagem póstuma das mãos do diretor de relações institucionais do Sistema Verdes Mares e presidente da ACERT, Paulo Cesar Norões, que destacou o reconhecimento à Dona Yolanda Queiroz como alguém que se dedicou, ao longo da vida, para o crescimento da radiodifusão no Estado.

“Essa homenagem se justifica por tudo que ela representou por 34 anos dirigindo o Grupo Edson Queiroz. Com tantas empresas e tantas áreas de atuação ela sempre teve um olhar carinhoso, profissional e empresarial para o Sistema Verdes Mares, que é o braço de comunicação do grupo Edson Queiroz. Muito do crescimento do Sistema Verdes Mares a ponto de se consolidar como o maior sistema de comunicação do Nordeste é exatamente da decisão da presidência do Grupo em investir para esse crescimento”, destaca Paulo César Norões.

Troféu

No primeiro dia de evento, foi entregue ainda o Troféu ACERT, uma homenagem aos radiodifusores e comunicadores da Capital e do Interior do Estado.

Entre os temas de debate do Fala Ceará 2018, que acontece também durante esta quarta-feira (5), estão a Legislação Trabalhista, a nova regulamentação das funções de radialistas e o futuro do rádio e da TV. O evento contará com palestras, workshops e painéis de discussão, proporcionando aos radiodifusores a oportunidade de se atualizarem em relação ao mercado.

Para Paulo César Norões, o evento une celebração e troca de experiências. “É um momento de confraternização, em que todos os radiodifusores do Estado se reúnem para celebrar as conquistas, para debater as dificuldades. Um momento de trazer para o radiodifusor do Ceará, especialmente o do interior, que tá mais distante dos centros decisórios, a oportunidade de reciclar e de poder fazer uma rádio e uma TV cada vez mais com condições de competir com esse novo cenário que se apresenta”, destaca o presidente da ACERT.