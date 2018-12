Diário do Nordeste vence Prêmio de Jornalismo da Prefeitura de Fortaleza em três categorias

O Diário do Nordeste venceu, em três categorias, a 4ª edição do Prêmio de Jornalismo da Prefeitura de Fortaleza, na noite desta quarta-feira (19).

As categorias contempladas foram webjornalismo, jornalismo impresso e fotografia.

Com a reportagem 'Fortalezas desse canto', as jornalistas Emanoela Campelo e Thatiany Nascimento venceram na categoria webjornalismo.

O Doc 'Juventude Presente', produzido pela jornalista Karine Zaranza, levou a melhor na categoira jornalismo impresso.

Na fotografia, o prêmio foi para Fabiane de Paula que venceu com a foto 'Mãe guardiã'.

O prêmio

O Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, com periodicidade anual, criado com o objetivo de estimular profissionais de jornalismo e os veículos de comunicação social para a abordagem de temas que tratam de ações e políticas públicas indutoras do processo de desenvolvimento social, socioambiental, socioeconômico e sustentável no território do Município de Fortaleza.