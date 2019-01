Coqueiro cai e deixa pedestre ferida na Avenida Beira Mar

Um coqueiro caiu e atingiu uma mulher no calçadão da Avenida Beira Mar, no Bairro Meireles, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (29).



Segundo testemunhas, a vítima, que não teve a identidade revelada, estava caminhando com uma amiga quando foi atingida pelo coqueiro e levou uma pancada no braço esquerdo e na cabeça. Devido o impacto a mulher caiu no calçadão. Ao perceber que o coqueiro estava caindo a pedestre ainda conseguiu empurrar a amiga e evitou que ela também fosse atingida.

Apesar da pancada, a mulher se manteve consciente e foi amparada por populares, que conseguiram retirar o coqueiro de cima dela.

A mulher foi socorrida por dois médicos, uma venezuelana e um brasileiro, que passavam pelo local e realizaram os primeiros atendimentos. Durante a ação, a vítima relatou dores no braço e na cabeça. Uma ambulância foi acionada e ela foi encaminhada para um hospital particular.

Testemunhas relatam que existem outros coqueiros na região também com risco de queda. Após o acidente, o coqueiro foi cortado em partes para ser retirado de cima do calçadão.