Conselho Regional de Psicologia lança edital para 40 vagas

O Conselho Regional de Psicologia da 11º Região (CRP - 11), com jurisdição no Estado do Ceará, abre edital com 40 vagas para nível técnico e superior, cinco vagas são para contratação imediata e 35 para formação de cadastro de reserva.

Com inscrições abertas até o dia 13 de janeiro de 2019, a previsão para a aplicação da prova objetiva é para o dia 27 de janeiro de 2019. Confira as datas no edital.

As vagas são para as áreas de Técnico de Patrimônio (1), Técnico Contábil (1), Técnico Financeiro (1) e Psicólogo Fiscal (2). O cargo de psicólogo fiscal terá segunda fase composta pela avaliação de títulos.

O certame é organizado e realizado pela empresa Pró-Municipio e os contratados precisarão cumprir jornadas de 40h semanais. As remunerações variam de R$ 1.8973,40 a R$ 5.319,80.