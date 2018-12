Concursos 2019: Ceará tem vagas com salário de até R$ 11,8 mil

Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região (CRP CE)

Salário inicial: R$ 1.873,40 (EM) e R$ 5.319,80 (ES).

Nível: Ensino Médio (EM) e Ensino Superior (ES).

Vagas: 50 (sendo cinco imediatas) e 45 para cadastro reserva (CR).

Função: técnico administrativo e psicólogo fiscal

Candidatos com ensino médio têm opções como técnico administrativo especializado nas áreas de patrimônio (1 posto + 9 CR), financeira (1 + 9 CR) e contábil (1 + 9 CR) - a última especialidade também exige formação técnica.

Além de curso superior, o cargo de psicólogo fiscal (2 + 8 CR) requer registro profissional.

Mais informações



As inscrições abrem às 10h de 10 de dezembro e se encerram às 23h59 de 9 de janeiro, devendo ser efetuadas pelo site http://www.promunicipio.com. As taxas custam R$ 80 (técnico) e R$ 120 (psicólogo).

O processo seletivo inclui prova objetiva (todos os cargos), em 27 de janeiro, na Capital, e avaliação de títulos (apenas para psicólogo), com entrega dos documentos em período a ser definido.

O concurso do CRP CE terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, a critério do órgão, conforme estabelece o edital.

Marinha do Brasil

Salário inicial: R$ 2.320 (EF) e R$ 3.388 (EM E ET).

Nível: Ensino Fundamental (EF), Ensino Médio, e Ensino Técnico (ET).

Vagas: 533 temporárias para o Serviço Militar Voluntário (SMV).

Função: variadas.

Os concorrentes devem ter entre 18 e 44 anos na data da incorporação. Será possível se candidatar até 11 de dezembro, por meio do site www.ensino.mar.mil.br. O valor da taxa de participação é de R$ 75.

Há oportunidades para atuação nas áreas de administração, contabilidade, edificações, estruturas navais, eletrônica, eletrotécnica, enfermagem, farmácia, higiene dental, marcenaria, mecânica, metalurgia, motores, motorista (viaturas administrativas), nutrição e dietética, patologia clínica, processamento de dados, prótese dentária, química, radiologia médica, telecomunicações, entre outras especialidades.

Mais informações



A etapa inicial consiste em prova objetiva com 50 questões de língua portuguesa e conhecimentos militares-navais, a ser realizada no dia 17 de março de 2019. Logo após, seguem-se as fases de verificação de dados biográficos; inspeção de saúde; prova de títulos; verificação de documentos; análise de títulos, em datas a serem definidas.

Prefeitura de Barbalha

Salário inicial: R$ 954 a R$ R$ 9.327,73.

Nível: Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior

Vagas: 71

Função: variadas.

Ensino Fundamental: cozinheiro (1 posto) e eletricista (2).

Ensino Médio (requisito para agente de apoio): CAPS (1), agente de vigilância sanitária (1), atendente de consultório bucal (2), atendente de saúde (5), auxiliar de farmácia (5), digitador (5), recepcionista (2), agente rural (1), assistente administrativo (10) e agente municipal de trânsito (2).

Ensino Superior: assistente social (1), dentista (1), enfermeiro (10), fisioterapeuta (2), médico geriatra (1), médico oftalmologista (1), médico ortopedista (1), médico PSF (9), psicólogo (2), tecnólogo de alimentos (1), terapeuta ocupacional (1), professor intérprete de Libras (2), nutricionista (1) e fiscal de tributos municipais (1).

Mais informações



As inscrições estão disponíveis até 10 de setembro, e devem ser registradas pelo site da banca Consulpam. São cobradas taxas de R$ 60 (ensino fundamental), R$ 90 (médio) e R$ 150 (superior).

A seleção compreenderá prova objetiva para todas as vagas, marcada para 14 de outubro, e avaliação de títulos apenas para funções de nível superior, com entrega dos documentos em período a ser definido.

Prefeitura de Iracema

Salário inicial: R$ 954 a R$ 11.520

Nível: Ensino Fundamental (inclusive incompleto), Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior

Vagas: 525 (sendo 130 imediatas) e 395 para formação de cadastro reserva (CR).

Função: variadas.

Nível Fundamental - incompleto: auxiliar de serviços gerais (25 postos + 75 CR), gari (10 + 30 CR) e vigia (2 + 6 CR); completo: motorista CNH "B" (6 + 18 CR) e motorista CNH "D" (7 + 21 CR).

Ensino Médio/Técnico: agente comunitário de saúde (10 + 30 CR), agente de endemias (1 + 3 CR), almoxarife (2 + 6 CR), auxiliar de farmácia (3 + 9 CR), auxiliar de saúde bucal (1 + 3 CR), agente administrativo (10 + 30 CR), agente de trânsito (2 + 6 CR), secretário escolar (1 + 3 CR), técnico em radiologia (2 + 6 CR), técnico em enfermagem (5 + 15 CR), técnico em laboratório (1 + 3 CR) e técnico em saúde bucal (1 + 3 CR).

Ensino Superior: assistente social (4 + 12 CR), cirurgião dentista (4 + 12 CR), farmacêutico (3 + 9 CR), fisioterapeuta (3 + 9 CR), médico (1 + 3 CR), nutricionista (3 + 9 CR), psicólogo (3 + 8 CR) e professor de educação básica nas áreas de pedagogia (13 + 39 CR), português (2 + 9 CR), inglês (2 + 9 CR), matemática (1 + 3 CR), história/geografia (1 + 3 CR) e ciências (1 + 3 CR).

Mais informações



As inscrições estão disponíveis até as 23h59 de 23 de dezembro, e devem ser registradas por meio do endereço www.idib.org.br. As taxas custam R$ 70 (nível fundamental), R$ 100 (médio) e R$ 130 (superior).

O processo seletivo envolverá prova objetiva (todos os cargos), marcada para 10 de fevereiro, e avaliação de títulos (vagas que cobram graduação), com entrega dos documentos comprobatórios em datas a serem definidas.

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE/CE)

Salário inicial: R$ 4.281,16 (mais gratificações).

Nível: Ensino Superior

Vagas: 25 (duas reservadas para pessoas com deficiência)

Função: auditor de controle interno.

Ofertas estão distribuídas entre as áreas governamental (9 vagas), obras públicas (4), tecnologia da informação (4), correição (4) e fomento ao controle social (4). Interessados em concorrer a um dos postos devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação.

As inscrições começam no próximo dia 17 de dezembro, às 10h e segue até às 18h de 4 de janeiro de 2019. A ficha cadastral estará disponível no endereço eletrônico do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, organizador do concurso.

Mais informações

A taxa de inscrição custa R$ 150,00. A primeira etapa da seleção é a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será aplicado em Fortaleza, possivelmente em 17 de fevereiro de 2019,à tarde. Os locais e horários de realização da prova serão comunicados no edital de convocação, a ser divulgado a partir do dia 8 de fevereiro. As outras fases são: curso de formação, eliminatório e classificatório; avaliação psicológica, eliminatória; e análise de títulos, unicamente classificatória.

Ministério da Saúde

Salário inicial: R$ 11.865,60.

Nível: Ensino Superior.

Vagas: 429 para o Ceará.

Função: médico.

Podem participar brasileiros formados no Brasil com registro no conselho. As inscrições podem ser feitas pela internet, na página http://maismedicos.gov.br. A seleção será por meio de análise curricular.

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Salário inicial: R$ 9.931,57*

Nível: Ensino Superior (ES).

Vagas: 500

Função: policial rodoviário

* De acordo com a lei 13.371, sancionada pelo presidente Michel Temer em 2016, os servidores contarão com mais um reajuste, em janeiro de 2019, quando o salário passará a ser de R$ 10.357,88, também com o benefício.

Para concorrer ao cargo de policial rodoviário é necessário possuir curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais.

Mais informações



Com taxa de R$ 150, as inscrições serão recebidas até as 20h do dia 18 de dezembro. Elas devem ser realizadas pela internet, no site do Cebraspe.As provas não serão realizadas no Ceará, conforme o edital.

A aplicação das provas objetivas e dissertativas está marcada para o dia 3 de fevereiro, no período da tarde. A prova objetiva será composta de três blocos, com 50 questões no primeiro, 40 no segundo e 30 no terceiro. Além disso, no mesmo dia, os candidatos serão submetidos a uma prova dissertativa, de até 30 linhas. Posteriormente, a seleção contará, ainda, com exames de capacidades físicas, exames de saúde, avaliação psicológica, análise de títulos e investigação social.