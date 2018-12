Concurso para Controladoria do Estado abre inscrição nesta segunda; remuneração chega a R$ 11 mil

Começa nesta segunda-feira (17) o prazo de inscrição do concurso para a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE/CE). Ao todo, são 25 vagas, com remuneração inicial que pode chegar a R$ 11 mil, incluindo salário e gratificações.

As oportunidades são para o cargo de auditor de controle interno. Os profissionais aprovados atuarão nas áreas de correição, governamental, obras públicas, tecnologia da informação e fomento ao controle social.

O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os participantes podem realizar a inscrição, no valor de R$150, até o dia 4 de janeiro de 2019 no site da instituição.

Confira o edital

Para participar, os interessados devem ter concluido um curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Segundo o edital, o vencimento básico é de R$ 4.281,16, somada ao cálculo da Avaliação de Desempenho de Atividades de Auditoria (GDAA) inicial de R$ 7.461,80. Com isso, a remuneração inicial do cargo pode chegar a R$ 11.742,96, sem contar com os valores de titulação.