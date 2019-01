Com frota de ônibus reduzida, Centro Fashion suspende funcionamento nesta sexta (4)

O Centro Fashion, centro comercial localizado no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, decidiu suspender seu funcionamento nesta sexta-feira (4) devido aos recentes ataques registrados na Capital. Em nota divulgada nas redes sociais, a administração do local afirmou que a suspensão ocorre devido às "questões de mobilidade urbana do momento atual".

O centro comercial informa ainda que volta a funcionar normalmente no sábado (5).

A decisão de interromper o funcionamento do centro comercial nesta sexta foi elogiada por consumidores nos comentários da publicação. "Parabéns ao Centro Fashion! Como consumidora e principalmente cidadã entendo os riscos que os trabalhadores correm nas ruas nesse momento, nada mais justo que as empresas e comércio fecharem", comentou uma usuária do Instagram.

A suspensão no funcionamento do centro comercial difere do que ocorre no centro da cidade, onde a maior parte das lojas funciona normalmente. Na manhã desta sexta-feira, equipe do Diário do Nordeste observou que o registra fluxo de comerciantes e consumidores. Segundo frequentadores da região, a movimentação é pouca, mas é comum para uma manhã de sexta-feira.