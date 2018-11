Colisão entre dois carros e bicicleta deixa ciclista com ferimentos graves

Um ciclista teve ferimentos graves após se envolver em acidente com dois carros, no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com Avenida Carneiro de Mendonça, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (27).

Segundo informações de testemunhas, um veículo HB20 avançou o sinal vermelho na Rio Grande do Sul e colidiu com outro carro, que vinha pela Avenida Carneiro de Mendonça. No impacto, o condutor do HB20 também atingiu o ciclista, que estava na calçada. A vítima foi lançada para baixo do veículo.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que a ocorrência chegou às 14h37. Até as 15h50 ainda não havia carro disponível para ir ao local, segundo o órgão.

O rapaz teve lesão na perna esquerda e fratura externa nos dois braços, e foi socorrido para um hospital na região.