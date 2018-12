Chance de El Niño em janeiro é de 99%, afirma meteorologista

Embora as águas do Oceano Pacífico Equatorial já estejam aquecidas em janeiro de 2019, as chances de o fenômeno “El Niño” aparecer neste período são de 99%. É o que garante o coordenador-Geral de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Expedito Rebello.

Normalmente, no Ceará, o fenômeno causa impactos de Seca. Das últimas 15 ocorrências no estado, 11 foram ocorreram desta forma. “Esse próximo El Niño nos parece ser diferente, pois o aquecimento está maior na área central do Oceano Pacífico e não na costa do Peru e do Equador. Nesse caso o Nordeste poderá até se beneficiar”, destaca o coordenador.

Na escala criada para caracterização de fenômenos climáticos pelo Serviço Meteorológico da Austrália (Bureau of Meteorology – BOM, na sigla em inglês), que vai de "El Niña" a "El Niño", o atual status é o de “alerta”, o que explica as grandes chances.

“Vai acontecer. É irreversível. Em alguns dias deve ser decretado o início”, complementa Expedito.

Em setembro, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informou que o Ceará tinha 67% de chance de retorno do "El Niño" ainda em 2018.