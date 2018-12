Cerimônia na Catedral recebe restos mortais de Dom Aloísio Lorscheider

Parte dos restos mortais de Dom Aloísio Lorscheider foram sepultados, na noite desta sexta-feira (21), na Capela da Ressureição, localizada na Catedral Metropolitana de Fortaleza.

A urna com as relíquias foi recebida com cerimônia celebrada pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Antonia Aparecido Tosi Marques, com a presença de centenas de fiéis.

Dom Aloísio Lorscheider foi arcebispo de Fortaleza entre os anos de 1973 e 1995. Ele morreu em 2007, aos 83 anos.

Segundo o Frei João Carlos Karling, secretário da província francisca do Rio Grande do Sul, a chegada dos restos mortais de Dom Aloísio na Catedral significa uma forma de ter a lembrança do bispo presente no Ceará.