Centro de Formação Profissional da Unifor abre inscrições

Quer se destacar no mercado de trabalho, mas não sabe por onde começar? Então, a solução é você se inscrever para algum dos cursos do Centro de Formação Profissional da Universidade de Fortaleza (Unifor). As inscrições para as novas turmas acontecem no dia 22 de fevereiro, a partir das 8h, com distribuição de fichas por ordem de chegada.

O projeto, vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária, ofertará 660 vagas, em 26 turmas e 19 modalidades. Ele tem como principal objetivo promover a formação profissional de pessoas da comunidade e sua inserção no mercado de trabalho. As inscrições somente poderão ser feitas presencialmente a partir das 8h15, na pista de Atletismo da Unifor, que fica localizada próxima ao Bloco Z.

A entrada será feita pela Avenida Dr. Valmir Pontes, pela lateral da Unifor, em direção ao Estádio de Atletismo. Todos os cursos ofertados são gratuitos e as inscrições serão realizadas somente de forma presencial, por ordem de chegada e enquanto durarem as vagas. As aulas têm início no dia 25 de fevereiro (segunda-feira).

Requisitos para inscrição

Comprovar o Ensino Médio (cursando ou concluído);

Apresentar a seguinte documentação: CPF, R.G.;

Comprovar a idade mínima exigida (16 anos).

Cursos em oferta