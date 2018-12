Ceará deve ter chuvas nos próximos dois dias; mínima será de 23ºC em Fortaleza, diz Funceme

O Ceará deve ter chuvas em todas as regiões nos próximos dois dias, segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão mostra que o tempo vai ser de “nebulosidade variável com eventos de chuvas” nesta sexta-feira, 7, e sábado, 8. Para a capital, a previsão é a mesma. Com céu parcialmente nublado nos períodos da tarde e noite, e temperaturas mínimas de 23º.

Chuvas de 178 milímetros atingiram o Estado nesta quinta, 6, e deixaram rastros de destruição no município Farias Brito, onde a água invadiu casas e animais foram mortos. É a maior precipitação do ano fora da quadra chuvosa. Segundo a Funceme, é a terceira maior chuva do ano no Ceará. Fica atrás apenas das chuvas que caíram no município de Icapuí, Litoral Leste, que registrou no dia 13 de abril precipitações de 255,00 e 179,0 milímetros.

Destruição

Com a intensidade das chuvas, diversas ruas em Farias Brito ficaram inundadas. A água invadiu casas, a praça da cidade e também deixou animais mortos, como dezenas de galinhas que estavam em uma propriedade.

Algumas barragens sangraram. No entanto, estradas que dão acesso a várias comunidades ficaram destruídas, e a praça principal da cidade ficou coberta de lama.

Fenômenos Meteorológicos

Imagens de satélites monitorados pelo órgão mostram nuvens sobre o estado do Ceará por causa da presença de um VCAN - sistema de baixa pressão atmosférica e circulação horária a aproximadamente 12km de altura - próximo à costa leste do Nordeste.

Ainda segundo a Funceme, no sul do Nordeste brasileiro, observa-se a presença de uma ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) - uma banda de nebulosidade e precipitação com orientação noroeste-sudeste, que se estende desde o sul e leste da Amazônia até o sudoeste do Oceano Atlântico Sul.