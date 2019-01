Ceará: confira as vagas disponíveis nos cursos mais procurados do SiSU

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2019.1 abre as inscrições nesta terça-feira (22) e encerra às 23h59 (horário de Brasília) do dia 25 de janeiro. Durante o período de inscrição no SiSU 2019, os estudantes concorrem a 10.487 vagas disponibilizadas em quatro instituições de ensino cearenses: o Instituto Federal do Ceará (IFCE), a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), a Universidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade Federal do Ceará (UFC).

Os dez cursos mais procurados no primeiro processo seletivo do ano passado somaram 1,5 milhão de inscrições em todo o Brasil. Neste ano, eles dispõem de 1816 oportunidades no Ceará e apenas a graduação em Medicina Veterinária não receberá alunos no estado. São 280 vagas em Medicina; 210 em Administração; 200 em Direito; 195 em Pedagogia; 260 em Educação Física; 96 em Enfermagem; 235 em Ciências Biológicas; 130 em Psicologia; e 210 em Ciências Contábeis.

Uma das vagas de Administração no SiSU 2019 será pleiteada por Camila Anunciação de Jesus, de 21 anos. “Desde pequena eu brincava de ser administradora. Já fiz vários cursos na área. Penso em montar o meu próprio negócio, mas também pretendo trabalhar em empresas”, planeja. As inscrições devem ser feitas na página do sistema e exige o número da inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018.

A expectativa de Camila é ser aprovada no processo seletivo do Ministério da Educação (MEC), mas antes de buscar o nível superior, a estudante contratou bolsa de estudo para fazer o curso profissionalizante em ADM. Posteriormente, também buscou o benefício para estudar no cursinho preparatório para os vestibulares brasileiros. “Fez a diferença para mim porque aprendi mais e me preparei melhor do que da última vez que fiz o Enem. Os professores conseguiram ensinar bem o conteúdo, tive acesso a materiais diferentes”, avalia.

O objetivo agora é ficar acima da nota de corte do SiSU 2019, pontuação mínima considerada necessária para se tornar um aprovado em potencial no processo seletivo. O MEC disponibiliza para download um simulador onde o estudante insere as notas alcançadas por área de conhecimento em qualquer uma das edições do Enem que tenha participado. Confira abaixo quais universidades oferecem os cursos mais procurados:

Medicina SiSU 2019

UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – 240 vagas

UFCA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – 40 vagas

Administração SiSU 2019

UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – 160 vagas

UFCA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – 50 vagas

Direito SiSU 2019

UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – 200 vagas

Pedagogia SiSU 2019

UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – 160 vagas

IFCE - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – 35 vagas

Educação Física SiSU 2019

UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – 150 vagas

IFCE - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – 110 vagas

Enfermagem SiSU 2019

UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – 80 vagas

UNILAB - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – 16 vagas

Ciências Biológicas SiSU 2019

UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – 80 vagas

UNILAB - UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – 20 vagas

IFCE - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – 135 vagas

Psicologia SiSU 2019

UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – 130 vagas

Ciências Contábeis SiSU 2019

UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – 160 vagas

UFCA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – 50 vagas