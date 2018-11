CE tem mais de 17 mil casos de violência doméstica em um ano

A violência doméstica foi o risco social com maior registro de notificação no ano passado no estado do Ceará, de acordo com a Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS). Foram 17.367 casos, ou seja, 57,8% de todas as vulnerabilidades notificadas pelo Censo e Mapa de Riscos Pessoal e Social (Cemaris) 2017, relatório apresentado nesta segunda-feira (26), durante capacitação de profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas).



O evento, que acontece até a próxima quinta-feira (30) na Universidade do Parlamento (Unipace), tem como objetivo o fortalecimento da rede socioassistencial que atende às famílias em situação de vulnerabilidade, assim como o enfrentamento a violência no campo ou na cidade.

Nesse contexto, o Cemaris é adotado como base para que o Estado realize o diagnóstico dos municípios no que diz respeito os casos de violências e demais violações de direito. O sistema também é importante para que municípios tracem metas e realizem ações para combate a esses riscos.

Mas para a coordenadora da célula de gestão do Suas, Célia Melo, é preciso melhorar em alguns aspectos. Apesar do avanço registrado na coleta de dados desde o primeiro Censo, em 2010, é observado ainda uma subnotificação dos casos, segundo confirma.

“Existe uma dificuldade de se colher esses dados no sistema de segurança pública, no próprio Sistema de Justiça, porque há uma dificuldade de repassar esses dados para a área da assistência social. A relação do Suas com as demais políticas públicas, em termos de ação intersetorial tem muito o que avançar”, afirma.