Carro capota na Avenida Perimetral

Na noite do domingo (13), um carro modelo Sandero capotou na Avenida Perimetral, próximo ao viaduto do bairro Antônio Bezerra. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) o motorista não estava alcoolizado e informou aos agentes que se "distraiu" ao desviar de outro carro.

No instante do capotamento, o veículo desgovernado colidiu com outro carro que estava parado na rua. Um casal estava no interior do veículo atingido. A mulher ficou com leves escoriações na cabeça e o homem teve uma crise de pressão alta. Ambos foram levados para o Instituto Doutor José Frota (IJF) por uma ambulância do SAMU.

O motorista causador do capotamento não sofreu nenhum ferimento.

*Com informações do repórter Leabem Monteiro