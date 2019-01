Caminhão incendeia após colisão com motocicleta em Aquiraz

Um caminhão pegou fogo após colidir com uma motocicleta na manhã desta terça-feira (8) no km 33 da CE-040 , em Aquiraz. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caso não está relacionado aos ataques criminosos que vêm acontecendo no Ceará.

Ainda segundo o órgão, o motorista do caminhão e o motociclista tiveram apenas escoriações. No momento do acidente, os condutores pularam do veículo ao perceberem as chamas provocadas pela colisão.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi ao local para orientar o trânsito.