Um caminhão bateu no muro de uma residência após colidir com um carro no cruzamento das ruas Leonardo Mota e Beni de Carvalho, no Bairro Aldeota, em Fortaleza, na manhã deste sábado (26). De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), não houve vítimas.

O acidente ocorreu por volta das 6h45. O fluxo de veículos no local está liberado, segundo a AMC.