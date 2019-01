Caminhão arrasta fiação e poste cai sobre veículo no centro de Fortaleza

Um caminhão arrastou a fiação de uma empresa de telefonia e derrubou dois postes na rua Pereira Filgueiras, Centro de Fortaleza na tarde desta segunda-feira (21). Um dos postes atingiu um veículo que passava pelo local. Não houve feridos.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o acidente causou um bloqueio no cruzamento das ruas 25 de Março com Pereira Filgueiras. Agentes da AMC foram ao local para orientar o trânsito.

A Enel informou que enviou uma equipe ao local e foi constatado que o poste pertence a uma empresa de telefonia.