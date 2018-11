Calendário: lista dos feriados em 2019 no Ceará

O ano de 2019 terá três feriados nacionais prolongados, contando com o Carnaval, oficialmente celebrado em 5 de março (terça-feira), segundo o calendário do próximo ano, mas cujas comemorações iniciam no sábado anterior (2). Em abril acontece o segundo feriadão prolongado, a Semana Santa, iniciando com a Sexta-Feira Santa, que em 2019 cairá no dia 19. Contudo, em 2019 o Dia de Tiradentes, também celebrado em abril, com feriado, será no mesmo dia em que se comemora a Páscoa.

O próximo feriadão chega para os brasileiros apenas em novembro, na Proclamação da República (15), que cai em uma sexta-feira.

Além dos três feriadões nacionais, os cearenses terão mais uma folga prolongada, a do dia 25 de março, quando é lembrada a Data Carta Magna do Ceará, aprovada em 2011, e que em 2019 cai em uma segunda-feira.

Os meses de fevereiro e julho não têm nenhum feriado.

Feriados cearenses

No dia 19 de março comemora-se o dia do padroeiro do Ceará, São José, que cai em uma terça-feira. O único feriado de agosto poderá ser aproveitado apenas pelos fortalezenses, que comemoram no dia 15 (quinta-feira) os festejos de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital. Confira as datas de todos os feriados de 2019.

Janeiro

01 (terça-feira): Ano Novo/Confraternização Universal

Fevereiro

Sem feriados

Março

05 (terça-feira): Carnaval

19 (terça-feira): Dia de São José (estadual)

25 (segunda-feira): Data Carta Magna do Ceará (estadual)

Abril

19 (sexta-feira): Sexta-feira Santa

21 (domingo): Dia de Tiradentes e Páscoa

Maio

01 (quarta-feira): Dia do Trabalho

Junho

20 (quinta-feira): Corpus Christi

Julho

Sem feriados

Agosto

15 (quinta-feira): Nossa Senhora da Assunção (municipal)

Setembro

07 (sábado): Dia da Independência do Brasil

Outubro

12 (sábado): Nossa Senhora Aparecida

Novembro

02 (sábado): Dia de Finados

15 (sexta-feira): Proclamação da República

Dezembro

25 (quarta-feira): Natal