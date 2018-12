Calendário de matrícula nas escolas municipais de Fortaleza deu início nesta segunda (3)

O ano ainda não acabou mas é preciso estar atento ao período de matrículas dos estudantes da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2019. O calendário divulgado pela Secretaria Municipal da Educação (SME) teve início nesta segunda-feira (3). Apesar da vaga garantida, pais e responsáveis de alunos veteranos precisam confirmar a renovação da matrícula até 10 de dezembro. Os interessados em ingressar nas Escolas de Tempo Integral (ETI) tem sexta (7) para realizar a pré-inscrição.

Para alunos da Educação Infantil, a reabertura das inscrições no Registro Único, sistema de cadastramento permanente da demanda para turmas de creche, acontece do dia 11 a 14 de dezembro. A lista de prioridade das vagas, destinadas à crianças entre um e três anos, será divulgada no dia 20 de dezembro e atende a critérios baseados na vulnerabilidade social. As crianças da pré-escola, de quatro a cinco anos, também devem se matricular no dia 2 de janeiro.

Todas as ações devem ser realizadas diretamente nas instituições de ensino mais próximas ou de preferência do solicitante.

Matrícula de novatos

O período para as matrículas de alunos novatos acontece de 2 a 8 de janeiro. As datas são de acordo com o ano a ser cursado pelo estudante.

No dia 2, são realizadas as matrículas de alunos a partir de 1 ano de idade (creche) até o 1º ano. No dia 3, são de alunos do 2º ao 4º ano. Já no dia 4, alunos do 5º ao 7º ano. No dia 7, alunos do 8º e 9º ano.

A matrícula dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem início no dia 8, podendo ser efetivada durante todo o mês de janeiro.

Segundo a SME, a datas estipuladas são utilizadas para a organização do calendário, mas as matrículas para ingresso de alunos nas escolas municipais estão abertas durante todo o ano. Mais informações através do telefone (85) 3459-7201.

Documentação

Pré-inscrição (ETI): certidão de nascimento ou documento de identidade do aluno, documento de identidade do responsável e comprovante de residência em nome do responsável pelo aluno. A relação final com os selecionados será divulgada na ETI de interesse do aluno até o dia 12 de dezembro.

No ato da confirmação da matrícula dos alunos de ETI, que também deve ser realizada no período de 2 a 8 de janeiro, além do menciondo, é preciso apresentar documentações adicionais. São elas: termo de adesão assinado pelo aluno e responsável, confirmando a opção pelo tempo integral, questionário socioeconômico devidamente preenchido e assinado pelo responsável e ficha de Saúde do Estudante devidamente preenchida e assinada pelo responsável.

Registro Único: carteira de trabalho ou declaração que comprove o trabalho, cópia da certidão de nascimento, cópia do comprovante de endereço, cópia do cartão de vacina, cópia do RG e CPF do responsável, cópia do comprovante da renda mensal da família, cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência, cópia do cartão bolsa família e duas fotos 3x4.

Matrícula de alunos novatos, na escola mais próxima da residência ou de preferência: certidão de nascimento, documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem), três fotos 3x4, cartão de identificação social do responsável legal (NIS), comprovante de residência, cartão de vacinação atualizado para Educação Infantil e Ensino Fundamental e CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade.

Calendário de matrículas

3 a 7 de dezembro: pré-inscrição dos alunos das Escolas de Tempo Integral;

3 a 10 de dezembro: confirmação da matrícula de veteranos;

11 a 14 de dezembro: inscrição no Registro Único da Educação Infantil;

12 de dezembro: relação final com os alunos selecionados para as Escolas de Tempo Integral;

20 de dezembro: divulgação das crianças que terão prioridade na matrícula de 2019 para creches;

2 a 8 de janeiro: matrícula de alunos novatos;

2 de janeiro: matrícula de creche (1 a 3 anos) e da pré-escola ao 1º ano;

3 de janeiro: do 2º ao 4ª ano;

4 de janeiro: do 5º ao 7º ano;

7 de janeiro: 8º e 9º ano;

8 de janeiro: Educação de Jovens e Adultos.