BR-116 deve receber urbanização e corredor de ônibus semelhante à Avenida Aguanambi

Um trecho de 12 quilômetros da rodovia BR-116, entre a rotatória da Aguanambi e o terminal de ônibus de Messejana, deve receber o mesmo tratamento viário da recém-inaugurada Avenida Aguanambi. Segundo o prefeito Roberto Cláudio, as intervenções devem ser iniciadas entre março e abril de 2019.

Para isso, a Prefeitura fez um pedido de municipalização junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A concessão possibilitará a implantação do Corredor Expresso de Ônibus Messejana/Centro, para a interligação do Terminal de Messejana com o Centro.

> DNIT cede novo trecho da BR-116 ao Município de Fortaleza

As intervenções devem dar à BR-116 um status de “avenida”, conforme o chefe do Executivo municipal. “A gente já tem a permissão para fazer obras. Vamos fazer a licitação do corredor, e não vai ser só faixa exclusiva não”, garante Roberto Cláudio, destacando que haverá prioridade ao transporte público e redução da velocidade.

“É muito ruim ter uma rodovia cortando a cidade porque acaba dividindo Fortaleza em duas metades”, afirma o prefeito. Segundo ele, a Regional VI é a que mais cresce na cidade, por isso a necessidade de se adensar o corredor para permitir transporte mais efetivo de passageiros.

Só na Aguanambi, passam 25 linhas de ônibus que beneficiam cerca de 82 mil passageiros, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).