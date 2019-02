Bairro Cristo Redentor terá Caps AD com funcionamento 24h 

Moradores do bairro Cristo Redentor vão poder contar com um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) com funcionamento 24 horas a partir desta quarta-feira (13).

A inauguração do equipamento será a partir das 9h com a presença do prefeito Roberto Claudio, da secretária da Saúde, Joana Maciel, da gerente da Célula de Atenção à Saúde Mental, Aline Gouveia, dentre outros gestores.

O prédio contruído em uma área de 893,39 m² tem capacidade de instalação para atender até 10 pessoas com pernoite (internos), e seguindo os padrões preconizados pelo Ministério da Saúde.

O Caps tem farmácia, sala de acolhimento, enfermaria, área de convivência, área de atividade coletiva, quatro salas de atendimento individual, três dormitórios, cozinha, refeitório, três banheiros com acessibilidade, lavabo, dois vestiários, lavanderia, sala administrativa, posto de medicação, entre outros espaços.

Com perfil de atendimento voltado para pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, o Caps AD da Regional I realiza acolhimentos, avaliações, atendimentos individuais e em grupo, visitas domiciliares e orientações às famílias

A gerente da Célula de Atenção à Saúde Mental da SMS, Aline Gouveia, destaca a importância do apoio e investimento da Prefeitura nessa esfera tão importante da saúde. “O engajamento da gestão para propiciar a melhoria das estruturas físicas e funcionais dos CAPS representa um grande avanço. Cada vez mais, temos investido para ofertar um equipamento com profissionais capacitados e instalações adequadas para o bom acolhimento de nossos usuários, seguindo sempre as diretrizes do Ministério da Saúde”, afirma.