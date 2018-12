Atletas com deficiência recebem atendimento médico em evento no Centro de Formação Olímpica (CFO)

Centenas de crianças participaram, neste sábado (1º) das Olimpíadas Especiais Brasil, realizada pelo Programa Atletas Saudáveis. O evento promoveu atividades com diversas especialidades médicas, para cerca de 120 atletas com diferentes capacidades mentais, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

A programação conta com competidores das seguintes modalidades esportivas: Atletismo, Futebol e Natação. “O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos jovens e, consequentemente, seu desempenho nos treinos e competições”, revela a organização.

“Nós temos o programa Olimpíadas Especiais e dentro desse programa, temos os 'Atletas Saudáveis', que é onde reunimos profissionais da área da saúde, todos voluntários. Aí eles também trazem estudantes, e outros voluntários da área da saúde para a gente fazer essas avaliações clínicas”, completa a diretora clínica do evento, Malena Oliveira.

“Nós temos avaliação oftalmológica, de fonoaudiologia, de fisioterapia, promoção de saúde de enfermagem, nutrição, tem também o pessoal da odontologia. E então todas essas avaliações, a gente faz para o atleta poder ganhar mais rendimento”, finaliza a responsável.

Dentro do evento, ocorreu também uma avaliação oftalmológica denominada “Abrindo Teus Olhos” que teve a colaboração de voluntários cedidos pela Sociedade Cearense de Oftalmologia e pelo Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer.

"Foram 250 atletas de oito instituições de Fortaleza e Região Metropolitana que participaram dos Jogos Regionais das Olimpíadas Especiais em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Esporte, Lions Club, APABB, e parcerias locais. Momento de muita inclusão, interação, socialização e autonomia dessas crianças e jovens com deficiência. Então esse evento vem para democratizar o esporte, para todas as crianças do Ceará”, comenta o coordenador das Olimpíadas Especiais, Júnior Araújo.