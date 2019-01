Aterro da Praia de Iracema amanhece um "mar" de lixo depois da festa de Réveillon

As areias do Aterro da Praia de Iracema amanheceram com bastante lixo neste primeiro dia do ano, após mais de 12 horas de festa no Réveillon.

Logos após a última atração deixar o palco, por volta das 6h30, os garis da Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb) começaram a fazer a limpeza no local começando pela Avenida Historiador Raimunfo Girão, para liberação da via, e pelo calçadão. Por volta das 8h, já havia começado a limpeza das areias.

A estimativa é de que sejam coletadas 70 toneladas de resíduos. Lixo composto principalmente por sacolas e garrafas de plástico. A limpeza deve ir até as 14h.