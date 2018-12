Uma árvore caiu no início da manhã desta sexta-feira (21) e causa a interdição da Rua Vicente Leite esquina com Maria Tomásia, no Bairro Aldeota, em Fortaleza.

A raíz da árvore se desprendeu do chão e causou o tombamento. Nenhum carro ou imóvel foi atingido e também não houve feridos.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que agentes já estão a caminho. A URBFOR foi acionada para a retirada da árvore.