Ambulantes podem se cadastrar para o pré-carnaval a partir de segunda-feira

Vendedores ambulantes que desejam trabalhar no pré-carnaval de Fortaleza, no Bairro Praia de Iracema, podem se cadastrar a partir desta segunda-feira (14). O cadastramento ocorre até a sexta-feira, dia 18, na sede da Secretaria Regional II, de 9h às 16h.

Para quem vai se cadastrar pela primeira vez, os documentos obrigatórios são:

cópia da Carteira de Identidade

cópia do CPF

códo do comprovante de endereço

folha corrida

foto 3x4

Quem já realizou cadastro anteriormente, precisa apresentar apenas cópias do RG e CPF. Os permissionários que já atuam no entorno do aterro vão poder comercializar no evento sem a obrigatoriedade de se inscrever, porém, devem portar seus respectivos termos de permissão, segundo informa a prefeitura.

No total, 960 vagas serão disponibilizadas, sendo 300 para itinerantes,159 barracas para amplo sorteio e seis destinadas para deficientes, voltadas ao comércio de comidas e bebidas. São 165 barracas ofertadas para cada fim de semana de festa.

Locais das barracas

As barracas vão ser instaladas nas ruas Camocim, Carlos Vasconcelos, Francisco Virgílio de Vasconcelos e Barão de Aracati, vias transversais à Avenida Historiador Raimundo Girão (Polo do Aterro da Praia de Iracema). Além das ruas Tremembés (Polo do Largo dos Tremembés), e João Cordeiro (Polo da Mocinha).

Sorteio de vagas

Em caso de exceder o número de inscrições pré-estabelecidas, haverá sorteios abertos ao público na Secretaria Regional II. Eles estão programados para os dias 21 e 22 de janeiro, às 09h30min, sendo o dia 21 para os itinerantes e dia 22 para as barracas. No caso das barracas, o sorteado somente será contemplado para um fim de semana específico do pré-carnaval.

Os ambulantes têm até o dia 28 de janeiro para efetuar o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e apresentar na Regional, para receber o termo de autorização para comercializar.

Serão proibidas vendas de produtos que utilizem óleo ou qualquer substância inflamável, e bebidas em garrafas de vidro durante o ciclo pré-carnavalesco.