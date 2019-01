Agefis vai fiscalizar descarte de lixo de grandes empresas para coibir irregularidades

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) vai iniciar uma operação de fiscalização aos grandes geradores de resíduos sólidos da Capital a partir desta quinta-feira (24). O prefeito Roberto Cláudio já havia anunciado o trabalho de fiscalização no início da semana, após casos de empresas que estavam se aproveitando do acúmulo de lixo em alguns pontos da cidade para descartar o resíduo comercial na rua, ao invés de fazer a coleta privada, de acordo com ele.

O foco são estabelecimentos que produzem mais de 100 litros de resíduos sólidos. Segundo a Agefis, os estabelecimentos que são grandes geradores de resíduos sólidos devem possuir e cumprir o que foi estabelecido em seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). As multas para aqueles que não possuem ou não cumprem o PGRS variam de R$ 867,17 a R$ 21.679,38.

Durante a operação, também serão autuados e apreendidos os veículos que forem flagrados realizando coleta irregular dos resíduos de grandes geradores ou despejando o material coletado em áreas não permitidas.

Para denunciar o descarte irregular de lixo, a população pode utilizar o aplicativo Fiscalize Fortaleza (Disponíveis Android e IOS), o site denuncia.agefis.fortaleza.ce.gov.br, ou acionar a fiscalização municipal por meio do telefone 156.