'Museu na Comunidade' realiza segunda exposição

Olhos que brilham, orgulho que exala. Assim estava a estudante Rebeca Brasil, 12, ao ver em exposição no Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) uma imagem registrada por ela mesma. Isso foi possível graças ao projeto Museu na Comunidade, que teve sua segunda mostra aberta, ontem, com fotografias feitas por crianças e adolescentes dos bairros Grande Messejana, Serviluz, Vicente Pinzón e Passaré.

O projeto atende estudantes da rede municipal de ensino, entre 6 e 16 anos de idade, promovendo ações educativas fora da estrutura física dos equipamentos. Na atividade, os participantes utilizaram uma câmera artesanal, chamada "Pinhole", por onde as imagens são capturadas através de um pequeno orifício feito com uma agulha, sem o uso de lentes. Nesse aspecto, são trabalhados a imaginação e a criatividade infantil.

Para a pequena Rebeca, que registrou a si mesma junto à melhor amiga, a experiência foi a chance de se sentir ainda mais especial. "Eu achei muito legal participar. Me sinto orgulhosa", conta.

Em 2018, o Museu na Comunidade chegou ao segundo ano de atividades, atendendo a mais de 960 crianças por semana. A ampliação do programa foi possível uma vez que o projeto foi inserido na grade curricular das escolas municipais como disciplina extra. O objetivo é desenvolver, através da arte, áreas de conhecimento menos contempladas nas disciplinas tradicionais.

"O resultado desse trabalho é ver o amadurecimento das crianças, como a fotografia entra na vida delas. Quando a criança inicia no Museu da Fotografia, ela tem uma visão muito genérica, padrão, e quando ela começa a fotografar e vir visitar as obras, ela vai compreendendo que a fotografia é uma forma de expressão, que pode representar as suas questões socioculturais", afirma Fernanda Oliveira, coordenadora do Museu da Fotografia.

Premiação

Ao fim de cada ano, o Museu da Fotografia Fortaleza, em parceria com o Hapvida, premiará uma escola conforme sua necessidade. Nesta edição, a Escola São Vicente de Paulo, no Serviluz, foi contemplada com uma quadra poliesportiva, entregue no primeiro semestre de 2019. "A escola é situada numa região muito carente e as crianças precisam de mais equipamentos para poder disponibilizar a eles esporte, lazer e cultura. A quadra vai unificar a comunidade", diz a diretora da unidade, Euvláudia Pinheiro.