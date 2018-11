Cursinho oferece aulas gratuitas de revisão para o vestibular da UECE

Foto: Arquivo Diário do Nordeste

O cursinho Efivest oferta, entre os dias 26 e 30 deste mês, uma semana de aulas grátis com revisão de conteúdos preparatórios para o Vestibular 2019.1 da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Todas as disciplinas serão contempladas.

Os interessados podem assistir as aulas nos turnos da manhã, das 8h10 às 11h10, e noite, das 18h30 às 21h30, na sede da instituição, localizada na rua Alberto Magno, 300, no bairro Montese. A primeira fase do vestibular acontece dia 2 de dezembro.

Mais informações ou dúvidas podem ser consultadas pelo site www.efivest.com.br, Facebook ou WhatsApp (85) 98880-4000.