Avanço do mar causa danos, e obra de contenção ainda espera verba

A força da ressaca marítima é causada por ventos fortes que fazem o nível do oceano subir e chegar, em velocidade crescente, ao litoral. O avanço do mar pode fazer as ondas invadirem a faixa de areia e até mesmo ruas próximas, como aconteceu na madrugada de ontem (20), na Praia do Icaraí, em Caucaia, município situado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A situação, que ocorre frequentemente ali, causa aflição aos moradores e comerciantes da localidade, que se veem ameaçados pelo fenômeno natural, uma vez que atualmente está sendo adotada uma medida paliativa que visa conter o avanço do mar. A Prefeitura do Município diz que ainda está aguardando a liberação dos R$ 28 milhões que foram aprovados pelo Ministério da Integração Nacional, em 2018, para a revitalização da orla.

Proprietário de uma barraca na Praia do Icaraí há 14 anos, Idelmir Feitosa afirma que a última ressaca do mar causou uma degradação séria na via e quase atingiu o empreendimento dele.

Para conter o avanço da maré, uma tecnologia chamada Big Bag Wall será implantada em uma extensão de 3.700 metros, no trecho entre o limite da Praia da Tabuba com Icaraí até o limite deste último com a praia do Pacheco.

Prejuízo

Idelmir Feitosa acredita que os serviços de aterramento da via e pavimentação asfáltica serão realizados, mas presume que eles devem gerar um impacto financeiro negativo, pois o movimento nas barracas tende a diminuir.

"Eu sei que vão conseguir resolver, porque não é a primeira vez que isso acontece. Mas as consequências ficam. A gente acha que de hoje para amanhã as ondas vão derrubar a barraca", lamenta.

Morador da região e integrante do Movimento SOS Icaraí, Alisson Paulineli diz que os moradores do bairro lutam diariamente para sobreviver em uma área considerada de risco. Ele considera que o quebra-mar não é adequado, mas defende a necessidade de mantê-lo. "Avisamos que a manutenção deveria ser feita, mas infelizmente não nos escutaram. Outro projeto deve ser feito em caráter de emergência, porque senão vai ser uma catástrofe anunciada", pontua Paulineli.

O titular da Secretaria de Infraestrutura de Caucaia, Kleber Correia explica que a Praia do Icaraí foi afetada pela ressaca por faltar o serviço de drenagem. O dinheiro para a requalificação não tem prazo definido para ser depositado, o que impede o início do projeto mais amplo que a gestão municipal objetiva fazer.

Ele ressalta que os meios adotados hoje são de contenção parcial. O gestor garante que o efeito final será visto após a construção dos espigões que, de acordo com ele, não serão construídos com base nos de Fortaleza. "Todas as construções de quebra-mar que foram realizadas no litoral geram uma consequência para as praias próximas. Vamos evitar o avanço no mar nessa região e nas outras praias", explica.