18º Circuito Cearense de Jangadas leva mais de 200 velejadores ao mar

Bastante acirrada, a 18° edição do Circuito Cearense de Jangadas, tradicional competição promovida pela TV Diário, em parceria com a Colônia de Pescadores Z-8, levou centenas de pessoas à praia na manhã de ontem (16). Após percorrer os 12 km da disputa em pouco mais de duas horas, a embarcação "Flor do Caribe" sagrou-se campeão na categoria Jangadas. Já na categoria Paquetes, a embarcação "Ana Lúcia", liderada pelo mestre Clezio, foi a grande campeã.

O percurso teve largada oficial durante a manhã, na enseada do Mucuripe, e foi finalizado por volta do meio-dia, na praia do Náutico. Esta edição contou com 40 embarcações e cerca de 220 pescadores.

A Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) orientou os pescadores quanto às normas de segurança no mar. Na categoria Jangadas, os primeiros lugares foram premiados, respectivamente, em R$ 3 mil, R$ 2 mil, R$ 1 mil, R$ 800 e R$ 500. Do sexto ao décimo, os velejadores receberam um fogão quatro bocas. Já na categoria paquetes, os vencedores ganharam R$ 1.300, R$ 900 e R$ 500. Do quarto ao oitavo lugar os participantes também receberam como prêmio fogões de quatro bocas.

Tradição

Conforme o presidente da Colônia de Pescadores Z-8, Possidônio Soares Filho, a competição contribui, sobretudo, para valorizar o pescador. "O circuito tem crescido a cada edição. Nosso maior objetivo é trabalhar para que o pescador tenha seu valor e importância reconhecidos pela sociedade e autoridades. Eles são parte integrante de Fortaleza, são trabalhadores do mar e não apenas uma figura distante, isolada", observou.

Para o diretor de programação e relações institucionais do Sistema Verdes Mares, Paulo César Norões, o evento, que já está consolidado no calendário das grandes atrações do Estado, destaca a força e a garra do pescador. Realizada duas vezes ao ano, a próxima edição do Circuito Cearense de Jangadas acontece no mês de julho, no próximo ano.