Torcida lota treino aberto do Ceará antes de duelo contra o Vasco

Com a permanência na Série A de 2019 já garantida, uma vitória contra a equipe do Vasco, no domingo (2), garante uma vaga para o Ceará na Copa Sul-Americana do ano que vem. No Vovozão, nesta quarta-feira (28), os torcedores garantiram presença e apoiaram o time. Cantaram e festejaram a campanha histórica junto com os jogadores e com o elenco.

Para garantir a entrada no treino, o torcedor levou 1 kg de alimento não perecível. Além de empurrar o Ceará na preparação, ainda ajudou instituições beneficentes, fazendo um Natal melhor para pessoas carentes.

Na 38ª rodada da Série A, o Ceará enfrenta o Vasco, no domingo (2), às 16 horas (horário cearense), na Arena Castelão. Os ingressos para a partida estão esgotados.

Elenco do Vovô agradeceu carinho do torcedor durante as atividades desta quarta-feira (28) Foto: Thiago Gadelha

Campanha histórica

Quando Lisca foi anunciado na 9ª rodada do Brasileiro, o Ceará estava na lanterna da Série A, com três pontos somados dos 27 disputados. Antes, Marcelo Chamusca e Jorginho haviam comandado o time. Lisca buscou fortalecer a defesa do Vovô, começou conquistando empates, tomando poucos gols. Aproveitou a parada para a Copa do Mundo e pôs ordem na casa. Organizou ataque, e chegou à série de triunfos do Ceará.

Na 25ª rodada, no triunfo sobre o Vitória, o Vozão chegou à 15ª posição e garantiu um feito importante no Brasileirão: pela primeira vez, após 23 jogos, o Ceará esteve fora da zona de rebaixamento.

No comando de Lisca, são 28 jogos, com 10 vitórias, 10 empates e oito derrotas. O Ceará se salva do rebaixamento na 13ª colocação, com 43 pontos. São 37 jogos, com 10 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. Na rodada final do Brasileirão, o Alvinegro enfrenta o Vasco, no próximo fim de semana, na Arena Castelão, sonhando com a vaga na Sul-Americana.