Ceará permanece na Série A após empate entre São Paulo e Sport

Torcida alvinegra pode comemorar. O Ceará está matematicamente livre do rebaixamento após o encerramento da 37ª rodada da Série A, coroando a espetacular campanha de recuperação da equipe a partir da chegada de Lisca. Com o ponto somado no domingo contra o Atlético/PR fora de casa em 2 a 2, além do empate de hoje entre São Paulo e Sport no Morumbi que garantiu a salvação alvinegra, o Vozão não pode mais ser ultrapassado por 4 adversários.

Assim, livre com uma rodada de antecedência, o bravo time do Ceará já mira a classificação para a Copa Sul-Americana, que seria um prêmio à dedicação e superação de um grupo que nunca deixou de acreditar na permanência, mesmo quando o time era último colocado, sem nenhuma vitória e com apenas com 5 pontos em 12 rodadas.

Com uma campanha de recuperação notável no returno da Série A, o Alvinegro contrariou a lógica e os matemáticos, que davam 95% de queda no momento da parada da Copa do Mundo. No returno da Série A, o Vovô fez campanha de Libertadores, com a 7ª melhor campanha e 27 pontos conquistados.