Titular em 2018, Diego Jussani não tem contrato renovado pelo Fortaleza

Ele foi um dos principais nomes do Tricolor na temporada 2018. Foram 50 jogos na temporada que culminou com o título da Série B e acesso à Série A. Mas não fica no Fortaleza. Diego Jussani oficializou a sua saída em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (26).

"Deixo meu muito obrigado à direção do Fortaleza, aos integrantes da comissão técnica, funcionários e aos companheiros de elenco", disse em sua rede social.

Diego Jussani não faz parte dos planos de Rogério Ceni para a temporada de 2019. O Tricolor, inclusive, tem apenas dois zagueiros, por enquanto, para a próxima temporada. Patrick foi anunciado dia 24 e Roger Carvalho, que não era titular do time de Ceni, renovou contrato.

O zagueiro não revelou seu novo destino no futebol, mas disse já ter novos desafios traçados.

