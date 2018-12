Fortaleza com nova zaga para 2019

Faz 33 dias hoje que o Fortaleza realizou a sua última partida pela Série B do Campeonato Brasileiro, quando perdeu para o Coritiba por 1 a 0, no encerramento da competição. A meta agora é dar ao técnico Rogério Ceni o material humano de que precisa para iniciar a pré-temporada, marcada para o dia 2 de janeiro de 2019.

Até o momento, o clube conta com 20 jogadores no elenco, mas o presidente tricolor, Marcelo Paz, já havia informado que pretende montar um elenco de no máximo 28 atletas para a campanha de 2019.

Até o encerramento desta edição, o departamento de futebol do clube havia confirmado dois nomes: a renovação de contrato do zagueiro Roger Carvalho e a contratação do zagueiro Patrick, do Oeste/SP.

O zagueiro de 24 anos atuou por Ferroviária/SP, Oeste/SP, Kashima Reysol/JAP, Mirassol/SP e Boa Esporte, estando por último no Oeste/SP.

Vinte jogadores

Com a inclusão de Roger Carvalho e Patrick, o Fortaleza tem, no momento, até o fechamento da edição, 20 jogadores, faltando oito para se chegar ao número de plantel solicitado por Rogério Ceni.

A contar a partir de hoje, fica faltando uma semana para o início da pré-temporada e também será o período para se correr atrás de reforços e mais renovações.

"Os jogadores estão todos contactados, restando responder nossas propostas e definir os trâmites finais para concretizar as negociações", disse o executivo de futebol, Sérgio Papellin, nos microfones da Rádio Verdes Mares.