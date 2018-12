Tido como promessa, João Paulo chega ao Ceará em busca de recuperação

O Ceará confirmou neste domingo (30) a contratação do atacante do João Paulo, que estava no Criciúma. Tido como promessa da base do São Paulo, o atleta, no entanto, chega ao Alvinegro de Porangabussu em busca de recuperação na carreira. O jogador veio em definitivo para o Vovô.

Contudo, o clube cearense não divulgou o tempo de contrato.

Ativo nas categorias de base do São Paulo, João Paulo marcou 19 gols em 39 jogos, acumulando uma média de 0,49 gol por partida. Mas o jogador caiu de produção como profissional e balançou as redes em apenas 9 oportunidades, tendo feito 48 partidas. Os números geram um média de 0,19 gol por jogo.

Em 2018, João Paulo – que já foi comparado a Lucas Moura (Tottenham-ENG/ex-São Paulo) pelo técnico Milton Cruz – fez apenas 6 gols e está fora dos gramados do dia 20 de julho de 2018. O jovem atacante fraturou a tíbia ainda no começo do primeiro tempo da partida contra o Londrina da Série B do Campeonato Brasileiro.

A recuperação não exigiu cirurgia, mas o jogador passou um período considerável fazendo fisioterapia.

"O João tem um grande potencial para se dar bem. Eu lancei o Lucas contra o Atlético-PR com a camisa 37. Falei para ele (João) que seria um novo jogador para ficar na história do clube. Tem potencial, muita força, é velocista e finaliza bem. Se tiver orientação boa, vai dar alegria no São Paulo", afirmou Milton sobre a estreia de João Paulo pelo Tricolor paulista.

Mas mesmo tendo ficado no departamento médico por mais de 15 rodadas, João Paulo ainda terminou a temporada como um dos principais finalizadores do Criciúma, antigo clube. Até a 31ª rodada da Série B, João Paulo tinha 48 finalizações ao gol, entre certas e erradas. Zé Carlos, segundo maior finalizador do Criciúma, tinha 33 tentativas.

João Paulo tem apenas um título no currículo, conquistado quando ele ainda defendia o Bahia, em 2017. Na ocasião, o atacante foi campeão da Copa do Nordeste.