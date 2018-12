Ceará oficializa renovação com volante Juninho

A novela, enfim, chegou ao fim: o volante Juninho fica no Ceará para 2019. Podendo retornar ao Bahia, seu clube de origem, devido uma cláusula no contrato, e sondado pelo Vasco, o Vovô oficializou neste domingo (30) a renovação com o atleta por mais uma temporada.

Chegando no Alvinegro durante a disputa do Campeonato Cearense e se consolidando na equipe durante a disputa da Série A, o jogador acumula 36 partidas no clube, sendo 33 como titular. Com 32 anos, Juninho agradeceu a diretoria pela renovação e afirmou estar feliz com a continuidade no time.

"Quero expressar o quanto eu me sinto feliz em continuar no Ceará. Eu tenho certeza que 2019 será um ano promissor e que entraremos para brigar por todos os nossos objetivos. Eu quero deixar um agradecimento ao presidente Robinson de Castro e toda a diretoria que me deixaram continuar nesse clube. Aos nossos torcedores, eu mando um sincero abraço e desejo um feliz ano novo a todos", declarou.

A renovação foi a 9ª realizada pelo Ceará, que estendeu vínculo também com os goleiros Fernando Henrique e Diogo Silva; zagueiros Brock e Tiago Alves; meias Ricardinho e Juninho Quixadá; além dos laterais João Lucas e Samuel Xavier (o último adquirido pelo Vovô em definitivo).