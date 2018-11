Retornando com gol após cinco meses lesionado, Wescley exalta Ceará: "esse grupo é maravilhoso"

Quando o Ceará parecia não reagir na Série A, Wescley era destaque. Destoando da fase alvinegra, o meia brilhava em campo e aparecia como esperança para o torcedor. No entanto, uma lesão na 9ª rodada interrompeu a sequência. Após cinco meses de recuperação, o jogador voltou ao time e foi decisivo mais uma vez: gol de empate com o Atlético/PR, nesse domingo (25), aos 37 do segundo tempo. Emocionado, o atleta destacou a importância do resultado e a ajuda dos companheiro.

"Esse grupo é maravilhoso. Sei que é um resultado importante. Um gol muito importante. O Richardson virou para mim e disse que eu ia fazer um gol decisivo. Ele me deu essa palavra de força. A gente sabia que era um jogo difícil, queríamos pontuar, era o nosso desejo. Começamos lá na frente, mas o time deles é qualificado, está há muitos jogos sem perder aqui. Eu tenho certeza que esse empate vai valer muito", analisou depois de marcar pela 3ª vez no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vovô saltou para a 13ª posição, com 43 pontos, e agora aguarda a definição entre São Paulo e Sport, marcado para esta segunda (26), no Morumbi. Caso o clube pernambucano não consiga uma vitória, o Alvinegro encerra qualquer chance de rebaixamento, podendo mirar até em uma vaga na Sul-Americana.

Independente do confronto, o Ceará depende apenas de si para seguir na elite do futebol brasileiro. Na última rodada, a equipe encara o Vasco precisando apenas de um empate para evitar o descenso. A partida acontece no domingo (2), às 16h (horário local), na Arena Castelão.