Ceará empata com o Atlético/PR fora de casa e fica próximo da permanência na Série A

O Ceará sentiu o gosto da permanência antecipada na Série A ao estar vencendo o Atlético/PR em Curitiba, mas sofreu a virada e precisou buscar um empate que no fim das contas, será um ponto importante para a conquista do objetivo. Com o empate em 2 a 2 na Arena da Baixada, o Vozão chegou aos 43 pontos na 14ª colocação e ainda pode comemorar seu 'fico' ao fim da 37ª rodada. Para isso, o Vovõ precisa torcer para que América - que joga às 18 horas em casa contra o Bahia e Sport - que enfrenta o São Paulo no Morumbi - não vençam seus jogos. Caso não os resultados não ajudem e a equipe consiga a permanência antecipada, o Vovô decide sua situação no domingo, 2, contra o Vasco no Castelão, na última rodada.



Escalando a equipe alvinegra com 3 zagueiros, Eduardo Brock, Valdo e Tiago Alves, o técnico Lisca mostrava a importância de pontuar contra um dos melhores mandantes do campeonato, nem que fosse um ponto. Com a mudança, o Vovô atuou no 3-5-2, com a dupla Arthur e Leandro Carvalho na frente, já que Calyson estava suspenso.

Com uma formação mais cautelosa, o Ceará esperou a iniciativa do Atlético/PR, que mesmo com uma equipe reserva por estar com a cabeça na semifinai da Copa Sul-Americana, era uma equipe rápida e perigosa

Nos primeiros minutos, a defesa do Vovô segurou bem mas já teve uma baixa. O capitão e zagueiro Tiago Alves queixou-se de dores e foi substituído por Luiz Otávio - que estava sendo poupado - mantendo o padrão tático.



Já marcando adiantado e com organização, o Ceará aos poucos foi dominando o 1ºtempo e abriu o placar aos 25 minutos em bela jogada. Ricardinho faz precisolançamento para Leandro Carvalho e o atacante bateu de primeira para vencer o goleiro atleticano: 1 a 0 para o Ceará.

Com o gol sofrido, o time da casa lançou-se ao ataque, mas a defesa alvinegra muito bem postada, segurou bem o placar no 1º tempo.

Mas se na etapa inicial a defesa alvinegra se mostrou-se segura, no 2º tempo o nivel não foi mantido e o Vovô sofreu rapidamente a virada. Com 8 minutos, após levantamento de Rony, Valdo cortou parcialmente e Marcinho empatou o jogo. Com uma pressão forte, 4 minutos depois o time da casa marcou o segundo: após cobrança de falta ensaiada de Rony, Lucho González marcou gol de oportunismo: 2x1 para o Furacão.



Com o virada sofrida, Lisca tirou o terceiro zagueiro - Valdo - colocando o atacante Felipe Azevedo. Com um time mais ofensivo, o Ceará passou a criar, e Felipe Azevedo quase empatou em bom chute que o goleiro defendeu bem.

Foi quando Lisca colocou Wescley em campo no lugar de Ricardinho, alteração que mudou a partida. O meia deixou o time mais presente ao ataque e sofreu um penalti aos 32 minutos. Mas Richardson bateu mal e o goleiro Felipe Alves defendeu.



A perda não fez a equipe alvinegra desistir, e o Vozão empatou aos 38, com Wescley, em lance de oportunismo: 2 a 2.

O empate era um bom resultado, mas os alvinegros podem lamentar a vitória não ter vindo nos minutos finais, com Richardson perdendo um gol nos acréscimos. O Ceará ainda sofreu uma pressão final, mas segurou um resultado importante na luta pela permanência na Série A.