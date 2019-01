Presidente do Ceará, Robinson de Castro diz que Grêmio fez "proposta esquisita" por Everson

Um dos grandes destaques do Ceará desde sua chegada, na Série B do Brasileirão de 2015, o goleiro Everson tem sido alvo constante de interesses. Um dos principais clubes do cenário brasileiro, o Grêmio foi a equipe mais recente que quis contar com o arqueiro do Vovô, após ter vendido Marcelo Grohe ao futebol asiático. Para Robinson de Castro, presidente reeleito do Alvinegro, a proposta foi clube gaúcho por Everson foi "esquisita".

"Eu recebi uma proposta esquisita do Grêmio. Vou usar esse termo para deixar bem elegante a forma de entendê-la. Depois uma segunda proposta não tão esquisita, mas muito longe de uma situação que justificasse a saída do atleta", contou o mandatário do clube de Porangabuçu.

"Como o Everson criou uma expectativa, porque teria uma condição financeira melhor lá, nós não liberamos, mas tivemos que repactuar para deixar o atleta feliz, tranquilo, trabalhar aqui e dar o seu melhor".

Além de ter sido eleito pela CBF como o goleiro que mais realizou defesas difíceis na elite do futebol brasileiro, Everson foi autor de um belo gol de falta na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na Arena Castelão.

"Eu diria que o Everson é uma contratação nova pelo investimento que nós fizemos para a continuidade do atleta aqui no Ceará", finalizou.

Titular absoluto do Vovô desde o meio de 2015, o camisa 01 da equipe alvinegra tem 196 jogos disputados e um gol feito.

Everson renovou seu contrato com o clube até o fim de 2021.

Interesse no retorno

Conhecido por seus dribles e velocidade, o ponta Marinho, que foi importante na conquista do título de campeão da Copa do Nordeste em 2015, deixou saudades na torcida do Vozão, que sempre perde pela sua volta durante as épocas de contratações. Fora dos planos do Grêmio para atual temporada, a diretoria do Ceará buscou pelo atleta para que ele pudesse vestir novamente a camisa do clube cearense.

"Claro que temos interesse (em seu retorno), mas precisamos saber se o Grêmio vai disponibilizar o jogador. Fizemos proposta, entendemos que ele pode ajudar aqui. Ele teve uma boa passagem no clube, foi campeão da Copa do Nordeste e nós estamos investindo para tentar buscar esse jogador", comentou Robinson de Castro.

"Se o Marinho tiver o desejo de vir efetivamente e não causar nenhum custo ao Grêmio, acho que as condições estão perfeitas. Já manifestei ao agente do atleta que, se ele vier, eu arcaria com os seus vencimentos. Ele sabe do nosso interesse".

Para ter o ponta na equipe, o presidente do Vovô deixou claro sobre o que está ou não disposto a fazer.

"A única coisa que eu disse foi que eu não ia fazer nenhum negócio envolvendo jogador do Ceará, espeficamente o goleiro Everson", finalizou.