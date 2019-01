Análise: Ceará dá demonstração de força em 2019 com renovação do goleiro Everson

Quando já se dava como praticamente certa a saída de Everson para o Grêmio, ao apagar das luzes de 2018, ou melhor, pouco tempo antes da queima de fogos, o Ceará surpreendeu a torcida com a extensão do contrato do goleiro até o ano de 2021. O anúncio se deu em um dia especial para o Alvinegro, que oficializou a contratação do meia Felipe Baixola e a renovação do zagueiro Luiz Otávio. No dia anterior, já havia anunciado também o novo contrato de Samuel Xavier e a renovação de Juninho, além da contratação do atacante João Paulo.

Paredão alvinegro, Everson fez um grande Campeonato Brasileiro da Série A, sendo líder em reposições corretas e goleiro com mais defesas difíceis na competição, além de ter demonstrado qualidade nas cobranças de falta. Pelo clube, tem 196 jogos, um gol, dois títulos estaduais, um acesso na Série B e permanência na Série A. É, sem dúvidas, um líder do elenco e, por que não dizer, o melhor jogador da equipe individualmente.

Mesmo ainda tendo contrato com o Vovô, a permanência de Everson era considerada difícil com as investidas do Grêmio, atualmente uma das potências do futebol brasileiro. Mas a diretoria do Ceará fez jogo duro, exigindo pagamento de multa para a liberação do atleta. O time gaúcho desistiu do negócio, abrindo caminho para o novo vínculo de Everson. Valores salariais não foram divulgados.

Ao site do Vozão, ele demonstrou toda a felicidade pelo novo contrato:

“A expectativa é de um 2019 de muito trabalho e muitas conquistas. Eu tenho certeza que, com a ajuda do nosso torcedor, a gente vai conseguir fazer um grande ano em busca de títulos e importantes vitórias na Série A. Eu estou feliz em poder estender esse vínculo com um clube que é um dos maiores não só do nordeste, mas do Brasil. Eu espero continuar trabalhando e correspondendo dentro de campo. Aproveito para desejar um feliz ano novo a todos os alvinegros”

Não está para brincadeira

A renovação de Everson mostra que o Ceará está atacando o mercado com muita intensidade, investindo alto na manutenção ou contratação de valores que considera importantes para a construção da sua temporada de 2019. Os objetivos do Vovô não são modestos. Quer ser tricampeão estadual, cumprir bom papel na Copa do Brasil, chegar, pelo menos, entre os melhores da Copa do Nordeste e não entrar na Série A apenas para tentar fugir do rebaixamento. Para isso, realmente terá de investir pesado.

A base do elenco alvinegro está praticamente assegurada. A defesa tem nomes equivalentes e que disputarão posição, assim como as laterais e volâncias. No ataque, um time bastante leve e criativo, destacando-se atletas como Felipe Baixola, Juninho Quixadá e Chico. Para finalizar a primeira ideia de equipe para 2019, o Alvinegro ainda precisa reforçar o setor de ataque, que ainda necessita de mais opções.