'Podíamos ter vencido', meia Janeudo lamenta empate com o Horizonte

Após o empate de 1 a 1 com o Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Cearense, o meia Janeudo lamentou o resultado da partida, que deixou o Tubarão da Barra na terceira posição da tabela com sete pontos somados em cinco jogos. "Podíamos ter vencido", disse o camisa 10 do Peixe.

"Sabíamos que podíamos ter vencido. Respeitando o Horizonte dentro de seus domínios, mas o Ferroviário onde vai jogar é sempre buscando os três pontos", comentou o meia coral.

O Tubarão da Barra saiu na frente do placar com gol de Janeudo aos 19 da primeira etapa, mas sofreu o empate aos sete do segundo tempo com Vinicius, camisa 11 do Galo do Tabuleiro.

"Criamos, pressionamos, fomos determinados e centrados, mas sabíamos que iríamos encontrar dificuldade", disse o armador coral. "Faltou um pouco mais de capricho, mas espero que na próxima partida possamos entrar com mais determinação para que a gente possa conquistar os três pontos".

O Ferroviário volta à campo no próximo domingo (27), contra o Floresta, às 16h, no estádio Presidente Vargas, pela sexta rodada do Campeonato Cearense.

Veja os gols de Horizonte 1x1 Ferroviário: