No Domingão, Horizonte e Ferroviário empataram por 1 a 1 pelo Campeonato Cearense

Em partida disputada pela quinta rodada do Campeonato Cearense, Ferroviário e Horizonte empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (23), no estádio Domingão. Janeudo abriu o marcador aos 19 minutos do primeiro tempo para o Peixe enquanto Vinicius empatou para o Galo do Tabuleiro aos sete da segunda etapa.

O jogo

Melhor em campo durante todo o primeiro tempo, o Peixe teve a oportunidade de abrir o placar antes mesmo do primeiro minuto de jogo com Siloé, mas a bola foi para fora.

Buscando atacar a todo momento, o time comandado pelo técnico Marcelo Vilar saiu na frente do marcador com Janeudo. Aos 19 minutos, o camisa 10 recebeu assistência do atacante Siloé e empurrou para o fundo das redes. Horizonte 0x1 Ferroviário

De volta para a segunda etapa, o Ferrão continuou indo para cima, mas foram os donos da casa que balançaram as redes.

Camisa 11 do Galo do Tabuleiro, Vinicius recebeu rebote dentro da área coral e encheu o pé esquerdo para deixar tudo igual no placar. Horizonte 1x1 Ferroviário

Com o resultado, Ferroviário e Horizonte subiram, respectivamente, para a terceira e sexta colocações com os mesmos sete pontos somados.

Outros resultados

Em jogo também válido pela quinta rodada do Cearense, Guarani de Juazeiro e Guarany de Sobral não saíram do 0 a 0, no estádio Romeirão. Com um ponto somado para cada, o Leão do Mercado continua em sétimo com apenas quatro pontos somados enquanto o Cacique do Vale vai para quinta posição com seis. No PV, o Atlético/CE goleou o Iguatu, por 5 a 1, e chegou aos 9 pontos, assumindo provisoriamente a liderança do campeonato. O Iguatu permanece na lanterna, com apenas um ponto conquistado.

Já no estádio Presidente Vargas, o Atlético Cearense goleou o Iguatu por 5 a 1 e se tornou o novo líder da competição com nove pontos.

Dudu Itapajé, Zizu (2x), Danielzinho e Ronda marcaram para a Águia da Precabura enquanto Zé Lopes diminuiu para o Azulão, último colocado com apenas um ponto, que já pode ser matematicamente rebaixado na próxima rodada.



Foto: Kely Pereira / Atlético Cearense