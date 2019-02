Octagon Girls do UFC conhecem a redação do Sistema Verdes Mares; veja fotos

Elas são uma atração à parte nos grandes eventos do Ultimate Fight Championship (UFC) por todo o mundo. E no UFC Fortaleza, que acontece neste sábado (2), no Centro de Formação Olímpica (CFO), elas não poderiam ficar de fora. Jhenny Andrade, Camila Oliveira e Luciana Andrade já estão na capital cearense para abrilhantar o evento de sábado e aproveitaram a oportunidade para conhecer o Sistema Verdes Mares.

Elas participaram do programa Jogo Certo, da TV Diário, com a repórter Denise Santiago. Falaram sobre a carreira, as curiosidades que permeiam o papel de octagon girls do maior evento de artes marciais mistas do mundo.

Confira as fotos

Nas redes sociais, elas também registraram a visita ao SVM:

O UFC Fortaleza acontece no sábado, a partir das 19h, no Centro de Formação Olímpica. O Sistema Verdes Mares faz grande cobertura do evento com transmissões ao vivo na internet, rádio e televisão. As duas últimas lutas do evento serão exibidas na TV Verdes Mares, após o programa Altas Horas.

Serviço

UFC Fortaleza

Horário: 19hs

Local: ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

Ingressos: a partir de R$ 75. Vendas pelo site Tudus.com.br ou no Shopping Iguatemi.

Card do evento

PRINCIPAL

Peso-galo: Raphael Assunção x Marlon Moraes

Peso-pena: José Aldo x Renato Moicano

Peso-meio-médio: Demian Maia x Lyman Good

Peso-leve: Charles do Bronx x David Teymur

Peso-meio-pesado: Johnny Walker x Justin Ledet

Peso-palha: Livinha Souza x Sarah Frota

PRELIMINAR

Peso-médio: Anthony Hernandez x Markus Maluko

Peso-mosca: Mara Romero Borella x Taila Santos

Peso-meio-médio: Thiago Pitbull x Max Griffin

Peso-pesado: Júnior Albini x Jairzinho Rozenstruik

Peso-galo: Ricardo Carcacinha x Said Nurmagomedov

Peso-mosca: Magomed Bibulatov x Rogério Bontorin

Peso-galo: Geraldo de Freitas x Felipe Cabocão