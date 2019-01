UFC Fortaleza: Sistema Verdes Mares fará cobertura em várias plataformas

A 3ª edição do UFC Fortaleza promete agitar os fãs do MMA não só na Capital cearense, mas em todas as partes do Brasil e do mundo. E para contemplar o público com todos os detalhes do maior evento de MMA do planeta, o Sistema Verdes Mares vai fazer uma ampla cobertura, desde a véspera, quando acontece a cerimônia de pesagem no próprio local da luta, o Centro de Formação Olímpica (CFO), até o final da luta principal entre Raphael Assunção e Marlon Moraes, que irá decidir o próximo desafiante ao cinturão da categoria peso-galo.

Como Acompanhar o UFC Fortaleza

Na sexta-feira (1º), o público ligado no portal e nas redes sociais do Sistema Verdes Mares irá conferir todos os bastidores da cerimônia de pesagem, a partir das 18h, quando todos os lutadores sobem na balança e promovem a sessão de encaradas, com a presença do público nas arquibancadas.

Pesagem

Antes disso, as redes sociais do SVM irão exibir toda a movimentação da Vila da Luta, onde os fãs realizam várias atividades como sessõs de fotos e autógrafos com lutadores convidados e personalidades do mundo da luta. Além disso, haverá a transmissão da interação da supercampeã Amanda Nunes com o público presente.

Na Rádio

No sábado (2), os ouvintes da Rádio Verdes Mares poderão acompanhar um programa especial sobre o UFC Fortaleza, com uma hora de duração, direto do palco da luta, o CFO, a partir das 19 horas. Na oportunidade, jornalistas, comentaristas e convidados irão debater as primeiras lutas do card preliminar.

Tempo Real

Ao mesmo tempo, o público que acompanha o portal do Diário do Nordeste ficará por dentro de tudo o que acontece no octógono mais famoso do mundo, com a transmissão em tempo real de todas as lutas do evento e entrevistas exclusivas com os vencedores de cada duelo, assim como fotos de todos os duelos, com destaque para o card principal, onde lutarão o ex-campeão José Aldo Júnior, Renato Moicano, Demian Maia, Charles do Bronx, Raphael Assunção e Marlon Moraes, entre outros.

Por fim, a TV Verdes Mares também exibe a parte principal do evento, logo após o programa Altas Horas.

Programação da cobertura do UFC Fortaleza pelo Sistema Verdes Mares:

Sexta (1º), às 18h: ransmissão em tempo real da cerimônia de pegagem

Sábado (2) às 19 horas: Especial Bastidores do UFC Fortaleza na Rádio Verdes Mares / Tempo real do UFC Fortaleza no portal do Diário do Nordeste