Lisca elogia meia Fernando Sobral: "estamos muito satisfeitos com o trabalho dele"

Treinador do Ceará, Lisca deu entrevista coletiva no estádio Vovozão, nessa quarta-feira (16), e aproveitou para elogiar o recém-contratado Fernando Sobral, que teve 50% de seus direitos econômicos comprados pelo clube cearense. O meia de 24 anos estava atuando pelo Sampaio Corrêa/MA desde 2017, adversário do Vovô desta quinta (17) pela estreia da Copa do Nordeste, na Arena Castelão.

"O Fernando é um jogador muito interessante, estamos muito satisfeitos com o trabalho dele. Vamos procurar desenvolver e ajudá-lo muito no seu crescimento para poder aproveitar todo o potencial que ele tem dentro de uma equipe da dimensão do Ceará", disse o comandante alvinegro.

Vindo da segunda divisão nacional, onde atuava pela equipe maranhense, o meia ainda trabalha para se adaptar ao estilo de jogo da equipe de Porangabuçu.

"Ele é um jogador bem versátil, muito competitivo. Nós ainda estamos adaptando ele a nossa maneira de jogar. Obviamente que essa troca de clube, de metodologia de trabalho muitas vezes faz o jogador precisar de um pouco mais de tempo para assimilar".

Fernando é natural do Rio de Janeiro, apesar de levar o nome da cidade Sobral. No futebol cearense, onde passou boa parte de sua carreira, o meia tem passagens por equipes como Guarany de Sobral, Horizonte, Icasa e Floresta.

O atleta deve ser titular na partida desta noite na estreia do Vovô na temporada de 2019. Às 20h, a equipe cearense recebe o Sampaio Corrêa/MA, na Arena Castelão, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.