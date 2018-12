Fernando Sobral, ex-Sampaio, é o novo reforço do Ceará

Os reforços do Ceará seguem chegando. Neste sábado (22), o Vovô anunciou a contratação do meia Fernando Sobral. Aos 24 anos, o jogador atuou pelo Sampaio Corrêa, onde foi um dos detaques da temporada. Atuando pela equipe maranhense desde 2017, Sobral entrou em campo em 66 jogos e marcou oito gols. Perguntado sobre a expectativa de retornar ao seu estado de origem, dessa vez, atuando com a camisa Alvinegra, o meio campista não escondeu a sua felicidade.

- Estou muito feliz de poder vestir a camisa do Ceará, o nosso Vozão. Eu estou realizando um sonho de criança. Queria agradecer ao presidente Robinson de Castro, aos diretores e ao professor Lisca por toda a confiança no meu trabalho. Agora, eu quero dividir toda essa felicidade com o torcedor dentro de campo e que possamos somar forças para alcançar grandes objetivos nas competições - afirmou, o novo contratado, Fernando Sobral.

Com o recém-chegado, o Alvinegro soma oito nomes na lista de reforços para a temporada 2018: William Oliveira, Matheus Matias, Chico, Willie, Charles, Cristovam, Victor Feijão e Fernando Sobral. Já as renovações foram sete: Quixadá, Tiago Alves, Ricardinho, Fernando Henrique, Diogo Silva, João Lucas e Brock.